Стало известно, почему самолет Utair вернулся в Дубай на пути в Москву

Ространснадзор: самолет Utair вернулся в Дубай из-за вибрации силовой установки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Дубая в Москву, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности, сообщила пресс-служба Ространснадзора. По информации ведомства, во время полета экипаж лайнера Boeing 767-200 зафиксировал вибрацию одной из силовых установок.

В ходе полета экипаж зафиксировал вибрацию силовой установки № 2, в связи с чем было принято решение о возврате воздушного судна в аэропорт вылета, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба авиакомпании Utair сообщила, что ее самолет благополучно приземлился в Дубае, и все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа чувствуют себя хорошо. Посадка воздушного судна была выполнена в 18:37 по местному времени.

До этого представители авиакомпании опровергли сообщения о подаче сигнала бедствия самолетом. В компании заявили, что воздушное судно возвращалось в аэропорт отправления исключительно из-за технических неисправностей, обнаруженных после взлета.

Кроме того, пассажиры рейса Сочи — Санкт-Петербург готовят коллективный иск к авиакомпании «Россия» после того, как четырехчасовой полет проходил в условиях невыносимой вони. По их утверждению, до вылета мужчина справил нужду прямо в салоне, но экипаж проигнорировал просьбы не взлетать и выполнил рейс.

