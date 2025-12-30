Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 09:32

Медведев раскрыл жестокий план Зеленского

Медведев заявил, что Зеленский желает смерти всех россиян

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский хочет смерти всех россиян, хотя ему самому «костлявая часто дышит в спину», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале. Он отметил, что украинский глава не только выразил желание, но и отдал распоряжения о проведении масштабных атак. Медведев также пожелал ему, чтобы в дальнейшем он был выставлен в кунсткамере для научных исследований.

Недавно некий тряпичный уродец пожелал смерти «одному человеку». Всем понятно, что он хочет гибели не просто «одного человека», а вообще всех нас и нашей страны, — написал политик.

Кроме того, Медведев заявил, что главным итогом года стало осознание неизбежности победы России. Он подчеркнул успехи российских войск и устойчивость экономики, отметив укрепление рубля. В ответ на угрозы Зеленского Медведев назвал его «зеленым гомункулом». В завершение он саркастично предположил инопланетное происхождение украинского руководства.

Ранее вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая указала, что Зеленский своим приказом об атаке беспилотниками на резиденцию президента РФ Владимира Путина перешел все границы и превратился в террориста, представляющего угрозу для всего международного сообщества. По ее мнению, с таким субъектом ведение какого-либо диалога не представляется возможным.

Дмитрий Медведев
Совбез РФ
Владимир Зеленский
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Саудовской Аравии встревожились из-за мятежа в Йемене
Советника гендиректора HeadHunter выписали из больницы
Москалькова обратилась к Киеву насчет пленных
Как просить повышения зарплаты в начале года: стратегия и аргументы
Более 86 тыс. человек встретят Новый год в необычном месте
Осужденного за взятки экс-мэра Ярославля освободили из колонии
Россиянам дали совет, как сэкономить на поездке на горнолыжный курорт
Погода в Москве во вторник, 30 декабря: к Новому году останемся без снега?
Володин предупредил бизнес о штрафах за навязывание услуг
Певица Волкова ответила на критику своей внешности
Россиянину пришлось откупиться за убийство на отдыхе в Таиланде
В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
Фурсин раскрыл будущее Большого Московского цирка
На юге России закрыли один из аэропортов
«Глубоко обеспокоены»: Моди отреагировал на атаку ВСУ на резиденцию Путина
В Госдуме ответили на предложение Онищенко выходить на работу 2 января
Пекин выступил с заявлением после атаки на резиденцию Путина
ВС РФ ликвидировали украинских бойцов, хваставших «освобождением» Купянска
Открытки с Новым 2026 годом: 15 поздравлений с наступающим праздником!
Стало известно об одном решении Долиной по спорной квартире в Хамовниках
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.