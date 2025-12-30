Президент Украины Владимир Зеленский хочет смерти всех россиян, хотя ему самому «костлявая часто дышит в спину», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале. Он отметил, что украинский глава не только выразил желание, но и отдал распоряжения о проведении масштабных атак. Медведев также пожелал ему, чтобы в дальнейшем он был выставлен в кунсткамере для научных исследований.

Недавно некий тряпичный уродец пожелал смерти «одному человеку». Всем понятно, что он хочет гибели не просто «одного человека», а вообще всех нас и нашей страны, — написал политик.

Кроме того, Медведев заявил, что главным итогом года стало осознание неизбежности победы России. Он подчеркнул успехи российских войск и устойчивость экономики, отметив укрепление рубля. В ответ на угрозы Зеленского Медведев назвал его «зеленым гомункулом». В завершение он саркастично предположил инопланетное происхождение украинского руководства.

Ранее вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая указала, что Зеленский своим приказом об атаке беспилотниками на резиденцию президента РФ Владимира Путина перешел все границы и превратился в террориста, представляющего угрозу для всего международного сообщества. По ее мнению, с таким субъектом ведение какого-либо диалога не представляется возможным.