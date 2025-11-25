День матери
25 ноября 2025 в 18:07

В Совбезе раскрыли, как изменилось число нелегальных мигрантов в России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Число мигрантов, которые находятся в России незаконно, за последние пять лет снизилось более чем в три раза, заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин в интервью «Российской газете». По его словам, на такой результат повлиял принятый властями комплекс различных мер.

В результате принятых комплексных мер число иностранных граждан, находящихся в РФ незаконно, сократилось за последнее пятилетие более чем в три раза, — отметил Гребенкин.

Замсекретаря Совбеза также обратил внимание, что в этом году по сравнению с прошлым выросло количество иностранцев, привлеченных к ответственности за уклонение от выезда из России. Их число достигло порядка 236 тыс. человек. Вместе с тем, признал он, обстановка в миграционной сфере за последние шесть лет существенно изменилась — появились новые вызовы и угрозы национальной безопасности.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов выразил мнение, что следует запретить принимать мигрантов на работу в ключевые отрасли российской экономики. По его словам, инициатива призвана защитить отечественный рынок труда. Он отметил, что оппоненты называли инициативу недальновидной и популистской, прогнозируя остановку целых отраслей.

