Миронов назвал отрасли экономики, где мигрантам нужно запретить работать Депутат Миронов: мигрантам надо запретить работать в ключевых отраслях экономики

Следует запретить принимать мигрантов на работу в ключевые отрасли российской экономики, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, соответствующая инициатива призвана защитить отечественный рынок труда.

Партия «Справедливая Россия» будет добиваться введения запрета на трудоустройство мигрантов в ключевых отраслях экономики. Госдума не поддержала законопроект СР, которым мы, по сути, предлагали ограничить распространение мигрантов и защитить рынок от внешней трудовой силы. Мы предлагали ввести ограничение на работу иностранных граждан в медицинских и фармацевтических организациях, такси, курьерских организациях, в школах и детских садах, а также заниматься перевозкой пассажиров на общественном транспорте, — пояснил Миронов.

Он отметил, что оппоненты называли инициативу недальновидной и популистской, прогнозируя остановку целых отраслей. Однако, по словам депутата, уже около 40 регионов России самостоятельно приняли аналогичные ограничительные меры. Парламентарий подчеркнул, что такой опыт доказал жизнеспособность инициативы.

Я напомню, что законопроект на запрет работы мигрантов в ключевых отраслях экономики мы вносили в Госдуму летом прошлого года. Тогда нас обвинили в недальновидности и популизме. Оппоненты говорили, что отрасли встанут, но жизнь показала обратное. Уже почти 40 регионов, глядя на нашу инициативу, приняли подобные решения, чтобы освободить рабочие места для российских граждан. И ничего, отрасли и предприятия работают, никто не закрылся, — резюмировал Миронов.

Ранее Министерство труда и социальной защиты России предложило увеличить квоту на квалифицированных работников из-за рубежа на 20% в 2026 году. Ведомство планирует выдать до 278,9 тыс. разрешений на работу для специалистов из «визовых» стран дальнего зарубежья, в том числе из Индии, Китая, Африки и Малайзии.