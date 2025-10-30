Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 14:33

Миронов назвал отрасли экономики, где мигрантам нужно запретить работать

Депутат Миронов: мигрантам надо запретить работать в ключевых отраслях экономики

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следует запретить принимать мигрантов на работу в ключевые отрасли российской экономики, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, соответствующая инициатива призвана защитить отечественный рынок труда.

Партия «Справедливая Россия» будет добиваться введения запрета на трудоустройство мигрантов в ключевых отраслях экономики. Госдума не поддержала законопроект СР, которым мы, по сути, предлагали ограничить распространение мигрантов и защитить рынок от внешней трудовой силы. Мы предлагали ввести ограничение на работу иностранных граждан в медицинских и фармацевтических организациях, такси, курьерских организациях, в школах и детских садах, а также заниматься перевозкой пассажиров на общественном транспорте, — пояснил Миронов.

Он отметил, что оппоненты называли инициативу недальновидной и популистской, прогнозируя остановку целых отраслей. Однако, по словам депутата, уже около 40 регионов России самостоятельно приняли аналогичные ограничительные меры. Парламентарий подчеркнул, что такой опыт доказал жизнеспособность инициативы.

Я напомню, что законопроект на запрет работы мигрантов в ключевых отраслях экономики мы вносили в Госдуму летом прошлого года. Тогда нас обвинили в недальновидности и популизме. Оппоненты говорили, что отрасли встанут, но жизнь показала обратное. Уже почти 40 регионов, глядя на нашу инициативу, приняли подобные решения, чтобы освободить рабочие места для российских граждан. И ничего, отрасли и предприятия работают, никто не закрылся, — резюмировал Миронов.

Ранее Министерство труда и социальной защиты России предложило увеличить квоту на квалифицированных работников из-за рубежа на 20% в 2026 году. Ведомство планирует выдать до 278,9 тыс. разрешений на работу для специалистов из «визовых» стран дальнего зарубежья, в том числе из Индии, Китая, Африки и Малайзии.

мигранты
Россия
инициативы
Сергей Миронов
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине вновь призвали к ужесточению принудительной мобилизации
Назван минимальный доход для одобрения ипотеки в 2025 году
«Внезапные наследники» обманом заполучили квартиру умершей петербурженки
Российские музыкальные дроны кружат над позициями ВСУ под «Сектор Газа»
Роман с дочерью Кинчева, сын от Пожарской, Асмус: все о женщинах Янковского
Студента нашли мертвым рядом с банкой с химвеществом
У экс-владельцев «макаронной империи» отсудили квартиры
Военэксперт ответил, использует ли РФ все возможности при ударах по Украине
В России заметили, что Трамп покинул встречу с Си Цзиньпином расстроенным
Директор театра имени Вахтангова рассказал о заветной мечте Меньщикова
Появились признаки разворота Латинской Америки лицом к США
В «Буревестнике» увидели прямую угрозу неприкосновенности США
Бестемьянова заявила, что ждет возвращения Валиевой после дисквалификации
Киберполицейские объяснили, когда нужно отказаться от иностранных принтеров
Tesla отзовет более 6 тысяч электропикапов из-за одной проблемы
Купянск попал в петлю, сбегут ли ВСУ из Покровска? Как идет наступление РФ
Турецкие секреты: 7 блюд, которые покорят вашу семью с первого укуса
Массовым отравлением в петербургском колледже занялись следователи
Россиян предупредили об опасности покупки машин по «серым» схемам
Под Волгоградом перевернулась Lada с пьяным водителем
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой
Общество

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.