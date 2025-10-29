Трудовых мигрантов в России может стать больше Минтруд России предложил увеличить квоту на трудовых мигрантов в 2026 году

Министерство труда и социальной защиты России предложило увеличить квоту на квалифицированных работников из-за рубежа на 20% в 2026 году. Ведомство планирует выдать до 278,9 тыс. разрешений на работу для специалистов из «визовых» стран дальнего зарубежья, в том числе из Индии, Китая, Африки и Малайзии. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Определить на 2026 год потребность в привлечении иностранных работников, прибывающих в РФ на основании визы, в количестве 278 940 человек, — говорится в проекте.

При этом уточняется, что около 92% составят квалифицированные рабочие для промышленных предприятий. Остальные 8% — это неквалифицированные кадры, занятые в тяжелых условиях труда. По данным министерства, в 2025 году квота была почти на 45 тыс. разрешений меньше.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области мигрантам запретят работать в сфере розничной торговли. Ограничения начнут действовать с 2026 года. При этом в текущем году власти региона уже запретили иностранцам работать в сфере пассажирских перевозок и общепита.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что мигранты должны находиться в России строго в соответствии с трудовым договором и покидать страну после выполнения работы. Также политик подчеркнул необходимость создания эффективной системы организованного набора иностранной рабочей силы.