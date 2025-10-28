В российском регионе мигрантам запретят работать еще в одной сфере Власти Белгородской области запретят мигрантам работать в торговле с 2026 года

В Белгородской области мигрантам запретят работать в сфере розничной торговли, говорится в указе губернатора Вячеслава Гладкова, опубликованном на сайте правительства региона. Ограничения начнут действовать с 2026 года. С 2025 года власти региона запретили иностранцам работать в сфере пассажирских перевозок и общепита.

Установить на 2026 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Белгородской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности, предусмотренным Общероссийским классификатором видов экономической деятельности: торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, — говорится в документе.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой обязать всех безвизовых мигрантов пройти биометрическую регистрацию до конца 2025 года. По его словам, это необходимо для полного учета иностранных граждан, находящихся на территории России. Парламентарий убежден, что такая мера повысит безопасность, так как «приезжие, которые знают, что информация о них под контролем, как минимум будут вести себя сдержаннее». Лидер ЛДПР пообещал добиваться 100-процентного учета мигрантов во всех регионах страны, чтобы помочь правоохранительным органам навести порядок.