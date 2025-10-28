Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 13:52

В российском регионе мигрантам запретят работать еще в одной сфере

Власти Белгородской области запретят мигрантам работать в торговле с 2026 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Белгородской области мигрантам запретят работать в сфере розничной торговли, говорится в указе губернатора Вячеслава Гладкова, опубликованном на сайте правительства региона. Ограничения начнут действовать с 2026 года. С 2025 года власти региона запретили иностранцам работать в сфере пассажирских перевозок и общепита.

Установить на 2026 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Белгородской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности, предусмотренным Общероссийским классификатором видов экономической деятельности: торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, — говорится в документе.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой обязать всех безвизовых мигрантов пройти биометрическую регистрацию до конца 2025 года. По его словам, это необходимо для полного учета иностранных граждан, находящихся на территории России. Парламентарий убежден, что такая мера повысит безопасность, так как «приезжие, которые знают, что информация о них под контролем, как минимум будут вести себя сдержаннее». Лидер ЛДПР пообещал добиваться 100-процентного учета мигрантов во всех регионах страны, чтобы помочь правоохранительным органам навести порядок.

Россия
мигранты
Белгородская область
регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Термин «женщины-военнослужащие» в российской армии ушел в прошлое
Самые безопасные и удобные места в самолете: как выбрать лучшие
Стали известны жуткие подробности смерти актера Романа Попова
Звезда «Молодежки» высказалась о внезапной смерти актера Попова
Стало известно, что Усольцевы могли пойти в тайгу под гипнозом
Воробьев рассказал о благоустройстве общественных зон в Подмосковье
Как обновить ванную комнату без капитального ремонта
Повторил судьбу Фриске. Актер Роман Попов умер от рака мозга в 40 лет
Россия и Мьянма договорились об отмене визовых требований
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Шойгу раскрыл психологическую цель атак ВСУ по России
Мосгорсуд утвердил приговор сыну известного актера
Экс-резидент Comedy Club рассказал о последних месяцах жизни Попова
Шойгу раскрыл процент долетающих до целей в России украинских дронов
В Сбербанке озвучили последствия изменения программы семейной ипотеки
Последнее обращение к фанатам от умершего актера Попова попало на видео
Терапевт предупредила об опасности осенних фотосессий в листьях
Стало известно, сколько жителей ЛДНР покинули дома из-за угрозы жизни
Режиссер «Полицейского с Рублевки» высказался об умершем от рака Попове
Россиянин получил 15 лет за сотрудничество с Украиной
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.