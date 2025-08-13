Безвизовых мигрантов в России хотят обязать сдать биометрию

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой обязать всех безвизовых мигрантов пройти биометрическую регистрацию до конца 2023 года. Как он заявил в беседе с ТАСС, это необходимо для полного учета иностранных граждан, находящихся на территории России.

Все мигранты, въехавшие без визы, должны до конца года сдать биометрию через «Госуслуги RuID». И никаких отговорок. Не сдал — значит, тебе нечего делать в России. По истечении срока — автоматическая депортация за свой счет и запрет въезда на длительный срок, — сказал Слуцкий.

Парламентарий отметил, что хотя обязательная биометрия для въезжающих мигрантов действует с 1 июля, в стране уже находятся миллионы иностранцев, прибывших ранее. Слуцкий убежден, что биометрический учет повысит безопасность, так как «приезжие, которые знают, что информация о них под контролем, как минимум будут вести себя сдержаннее». Лидер ЛДПР пообещал добиваться стопроцентного учета мигрантов во всех регионах страны, чтобы помочь правоохранительным органам навести порядок.

Ранее Минпросвещения, Минобрнауки и МВД России дали рекомендации учителям по работе с детьми мигрантов. Исходя из документа, педагогам нужно следить за высказываниями учеников. По мнению авторов, это поможет выявить склонности школьников к преступлениям.