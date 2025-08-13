Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 11:00

Учителям в России дали рекомендации по детям мигрантов

«Ведомости»: учителям посоветовали отслеживать высказывания детей мигрантов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российским учителям в школах необходимо следить за высказываниями детей мигрантов, следует из совместных методических рекомендаций Минпросвещения, Минобрнауки и МВД России. Авторы документа считают, что это поможет выявить склонности школьников к преступлениям, сообщают «Ведомости».

Рекомендации содержат чек-лист по выявлению склонных к противоправным действиям детей-иностранцев. Там также говорится о профилактических мероприятиях со школьниками и их родителями, в том числе в рамках взаимодействия негосударственных организаций, социальных служб и правоохранителей.

Учителям посоветовали взять на заметку слова в письменных работах детей мигрантов, которые могут указывать на пренебрежительное отношение к государственной символике, традиционным российским ценностям и исторической памяти. Также преподавателям рекомендовали обращать внимание на отношение учащихся к «Разговорам о важном». Кроме того, обратить внимание стоит, если у школьников вырастет число разговоров на религиозные, социальные и политические темы, в которых будут высказаны признаки нетерпимости.

Ранее в Сети появилась информация, что в Госдуму внесут законопроект, который запретит бесплатное обучение детей иностранцев с 1-го по 11-й класс. Как заявил депутат ГД Ярослав Нилов, эта мера дополнительно поддержит бюджет и пойдет на пользу всему российскому обществу.

мигранты
дети
школы
учителя
Минпросвещения
Минобрнауки
МВД
