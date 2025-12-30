Мигрант с ломом напал на людей в больнице Афганский мигрант ранил пять человек в британской больнице после ссоры

В городе Ньютон-Ле-Уиллоус на севере Англии 20-летний мигрант из Афганистана напал на посетителей и персонал больницы Newton Community Hospital с ломом, сообщили в управлении полиции. Инцидент произошел после того, как мужчине отказали в записи на прием к врачу. Возмущенный пациент сначала повредил стойку регистрации, а затем применил лом.

В результате агрессивных действий мужчины пострадали пять человек. По сообщению полиции, все раненые находятся под присмотром медиков, их травмы оцениваются как не представляющие угрозы для жизни. Нападавший был оперативно задержан прибывшими офицерами и доставлен в участок для проведения следственных действий.

Задержанному вменяют нанесение ранений, участие в драке и умышленное причинение материального ущерба. В данный момент он остается под стражей, а полиция продолжает работу на месте происшествия для выяснения всех обстоятельств конфликта. Территория больницы частично оцеплена, правоохранители опрашивают свидетелей и сотрудников медучреждения.

