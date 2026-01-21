Неаккуратное обращение мигранта с бензопилой привело к жуткой травме Мигрант получил серьезную травму в ходе спила деревьев в Петербурге

В Курортном районе Санкт-Петербурга мигрант из Узбекистана случайно отпилил себе ногу во время работы с бензопилой, сообщает телеканал «78». Травма была получена в районе голени, после чего пострадавшему немедленно наложили кровоостанавливающий жгут.

Происшествие случилось в поселке Песочный на Авиационной улице, где мужчина занимался спиливанием деревьев. Обстоятельства инцидента в настоящее время уточняются правоохранительными органами.

