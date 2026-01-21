Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 18:16

Неаккуратное обращение мигранта с бензопилой привело к жуткой травме

Мигрант получил серьезную травму в ходе спила деревьев в Петербурге

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Курортном районе Санкт-Петербурга мигрант из Узбекистана случайно отпилил себе ногу во время работы с бензопилой, сообщает телеканал «78». Травма была получена в районе голени, после чего пострадавшему немедленно наложили кровоостанавливающий жгут.

Происшествие случилось в поселке Песочный на Авиационной улице, где мужчина занимался спиливанием деревьев. Обстоятельства инцидента в настоящее время уточняются правоохранительными органами.

Ранее в Екатеринбурге 25-летняя девушка получила тяжелые повреждения позвоночника и ребра при катании на тюбинге. После падения на высокой скорости, когда она не удержалась на «ватрушке» и вылетела на трамплин, подруга вызвала бригаду медиков. Обследование в клинике выявило перелом двух позвонков и ребра, после чего пациентке назначили строгий постельный режим с ношением корсета.

Кроме того, в Каире произошел инцидент с участием россиянки, которая, спасаясь от насильника, выпрыгнула с балкона квартиры на втором этаже и получила тяжелые увечья. Данное происшествие в настоящее время расследуется египетскими правоохранительными органами.

