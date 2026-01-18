Девушка неудачно спустилась с заснеженной горки и чуть не стала инвалидом

Во время катания на тюбинге в Екатеринбурге 25-летняя девушка получила тяжелые травмы позвоночника и ребра, пишет Telegram-канал SHOT. После неудачного падения ей назначили строгий постельный режим и ношение корсета.

По данным канала, пострадавшая на высокой скорости выехала на трамплин, не удержалась на «ватрушке» и упала на землю. Подруга сразу вызвала скорую помощь. В больнице обследование показало перелом двух позвонков и ребра.

Врачи назначили постельный режим: девушке разрешили ходить не более 10 минут в день и запретили поднимать предметы тяжелее трех килограммов. Большую часть времени пострадавшая вынуждена проводить в лежачем положении.

Две девушки 2003 и 2004 годов рождения погибли при столкновении с автомобилем в городе Сольцы Новгородской области. Россиянки катались на привязанном к машине тюбинге, за рулем был их 20-летний знакомый. В какой-то момент «ватрушки» вылетели на полосу встречного движения. Возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».