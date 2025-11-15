Россиянам рассказали об опасности детских ходунков

Детские ходунки могут вызывать искривление ног и нарушение осанки у детей, сообщает Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА». Конструкция создает неправильную нагрузку на формирующуюся опорно-двигательную систему, когда ребенок отталкивается от пола пальцами ног или внешней стороной стопы в полувисячем положении.

Устройство формирует иллюзию готовности к ходьбе, хотя мышечный корсет спины и брюшного пресса еще не развит достаточно для вертикальных нагрузок, заявила профессор РНИМУ имени Пирогова Ирина Чуловская. По ее словам, это создает предпосылки для развития патологий позвоночника в будущем.

Ранее педиатр Елизавета Петрова-Колосова заявила о возможной связи между ростом количества детей с нарушениями слуховой функции, включая тугоухость, и отказом родителей от вакцинации. Специалист также отметила, что дополнительным фактором увеличения статистики является совершенствование методов диагностики соответствующих заболеваний.

Кроме того, стоматолог Татьяна Петрова заявила, что кариозное поражение молочного зуба способно провоцировать регулярные простудные заболевания у ребенка. Специалист уточнила, что подобная стоматологическая проблема часто приводит к ослаблению иммунной защиты детского организма.