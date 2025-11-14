Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 15:44

Врач объяснила, с чем связан рост числа детей с нарушениями слуха

Врач Петрова-Колосова: отказ от прививок вызвал рост числа детей с тугоухостью

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Рост числа детей с нарушениями слуха, в том числе тугоухостью, может быть связан с отказом их родителей от прививок, заявила LIFE.ru педиатр Елизавета Петрова-Колосова. Другой фактор увеличения этого показателя — это улучшение диагностики заболеваний.

В последние годы мы видим рост числа детей с нарушениями слуха. Это может быть связано как с улучшением ранней диагностики, так и с отказом от прививок. Такие инфекции, как корь, свинка и грипп, могут протекать тяжело и приводить к тугоухости, — предупредила Петрова-Колосова.

Она уточнила, что на сегодняшний день диагностика стала гораздо точнее — теперь всем новорожденным проводят аудиотесты. Эта процедура позволяет выявить малышей, входящих в группу риска, еще в роддоме.

Ранее отоларинголог Яна Новикова заявила, что отставание в речевом развитии и отсутствие реакции на свое имя могут указывать на тугоухость у детей. Частое переспрашивание какой-либо информации может тоже оказаться тревожным признаком, предупредила специалист.

