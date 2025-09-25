Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Родителям назвали тревожные признаки тугоухости у ребенка

Лор Новикова: отставание в речевом развитии может указывать на тугоухость

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отставание в речевом развитии и отсутствие реакции на свое имя могут указывать на тугоухость у детей, заявила «Радио 1» отоларинголог Яна Новикова. Частое переспрашивание какой-либо информации может тоже оказаться тревожным признаком, предупредила специалист.

Если ребенок не поворачивает голову в сторону источника звука в том возрасте, в котором может контролировать свою голову. Или когда мы, например, рядом с ним чем-нибудь шуршим или роняем что-нибудь, но он не вздрагивает и не поворачивается, стоит задуматься, — предупредила Новикова.

О тугоухости также может сигнализировать громкое прослушивание музыки или телевизора. При подозрении на это нарушение слуха нельзя откладывать лечение. Ранняя диагностика повышает шансы ребенка на полноценную жизнь, заключила врач.

Ранее Новикова заявила, что насморк провоцирует отек носоглотки, которая связана со средним ухом. Она добавила, что, согласно статистике, 90% детей переносят отит в явной или скрытой форме.

