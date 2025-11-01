Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 11:57

Врач ответил, можно ли использовать ватные палочки для чистки ушей

Врач Умнов: чистка ушей ватными палочками может спровоцировать отит

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Чистка ушей ватными палочками может привести к отиту и снижению слуха, рассказал Lenta.ru преподаватель кафедры хирургии Государственного университета просвещения Александр Умнов. Он отметил, что в норме организм справляется с ушной серой самостоятельно.

Результатом неправильной чистки ушей могут стать отит, фурункулез, грибковое поражение слухового прохода, повреждение барабанной перепонки и, как следствие, снижение слуха. Для ухода за ушами достаточно обычной гигиены при помощи душа, — рассказал Умнов.

Врач предупредил, что из-за частого использования инородных предметов начинает выделяться больше серы — это может привести к серным пробкам. Он напомнил, что в таком случае необходимо обратиться к врачу и не пытаться решить проблему подручными средствами.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, что люди нередко пытаются избавиться от серы в ушах подручными вещами, среди которых спички, скрепки, колпачки от ручек и другое. Он назвал такие действия крайне опасными.

врачи
здоровье
слух
гигиена
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гастроэнтеролог раскрыла, как снизить риск развития рака кишечника
В Госдуме объяснили киевский запрет СМИ работать в «котлах»
На Украине подтвердили кадры уничтожения спецназа ГУР
«Не до смеха»: защитник ЦСКА о попытке похищения Мостового
Стоматолог предупредила об опасности фальш-брекетов
Отец Илона Маска заявил о желании получить российский паспорт
«В честь него назвали»: Архипов вспомнил шутку Попова над своей болезнью
Минобороны РФ сообщило о завершении зачистки в ряде населенных пунктов
Стало известно, на что может пойти Россия в случае применения ВСУ Tomahawk
«Идиотский» поступок: жена рэпера стирала части его трупа в машинке
Спецназ ГУР пытался высадиться с вертолета под Красноармейском
Сильный взрыв прогремел на территории крупнейшего НПЗ в Мексике
Путин присвоил Зейналовой новый ранг
Появились кадры последствий взрыва в квартире ростовского дома
Рубль будет стабилен? Курс сегодня, 1 ноября, что с долларом, евро и юанем
Появились кадры провальной высадки спецназа ГУР в Красноармейске
«Папочка, я тебя люблю»: дочка и вдова Попова попрощались с актером
Прокуратура запросила 15 лет колонии для экс-чиновника Минприроды
Конкурс «Народный участковый» запустил финальное онлайн-голосование
Смерть звезды «Полицейского с Рублевки» назвали жуткой несправедливостью
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.