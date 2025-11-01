Врач ответил, можно ли использовать ватные палочки для чистки ушей

Врач ответил, можно ли использовать ватные палочки для чистки ушей Врач Умнов: чистка ушей ватными палочками может спровоцировать отит

Чистка ушей ватными палочками может привести к отиту и снижению слуха, рассказал Lenta.ru преподаватель кафедры хирургии Государственного университета просвещения Александр Умнов. Он отметил, что в норме организм справляется с ушной серой самостоятельно.

Результатом неправильной чистки ушей могут стать отит, фурункулез, грибковое поражение слухового прохода, повреждение барабанной перепонки и, как следствие, снижение слуха. Для ухода за ушами достаточно обычной гигиены при помощи душа, — рассказал Умнов.

Врач предупредил, что из-за частого использования инородных предметов начинает выделяться больше серы — это может привести к серным пробкам. Он напомнил, что в таком случае необходимо обратиться к врачу и не пытаться решить проблему подручными средствами.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, что люди нередко пытаются избавиться от серы в ушах подручными вещами, среди которых спички, скрепки, колпачки от ручек и другое. Он назвал такие действия крайне опасными.