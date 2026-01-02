Новый год — 2026
02 января 2026 в 14:34

Врач озвучил главные причины новогодних запоров у россиян

Гастроэнтеролог Белоусов: недостаток клетчатки и алкоголь могут вызвать запоры

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Дефицит клетчатки в питании и легкое обезвоживание из-за спиртного способны стать причиной запора в новогодние праздники, рассказал гастроэнтеролог Евгений Белоусов «Газете.Ru». По его словам, к этому приводит рацион с преобладанием переработанной пищи и недостатком овощей, фруктов и цельнозерновых, а также недостаточный объем потребляемой жидкости.

Есть несколько главных причин запора, которые не связаны с болезнями. Первая: недостаточное потребление клетчатки — менее 25 г в день у женщин и 38 г у мужчин. <...> Вторая: недостаточное потребление жидкости — даже легкое обезвоживание снижает объем каловых масс и замедляет их продвижение, — говорится в заявлении.

Ранее врач-кардиолог Екатерина Паукова рассказала, что праздничное переедание и сильные эмоции могут привести к скачкам артериального давления даже у здоровых людей. Для стабилизации самочувствия она рекомендует недолгий отдых в проветриваемом прохладном месте, а также выполнение специальных дыхательных техник.

Кроме того, врач-гастроэнтеролог Екатерина Титова рассказала, что употребление большого объема пищи вместе с шампанским во время новогоднего праздника способно привести к повреждению пищевода. По ее словам, само игристое вино не является причиной разрыва, однако его избыток в сочетании с перееданием может вызвать интенсивную рвоту, которая и представляет основную опасность.

