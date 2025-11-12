Названа «пища богов» для кишечника

Ферментированные продукты очень полезны для кишечника, заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» колопроктолог, первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев. В частности, речь идет о квашеной капусте.

Он (кишечник. — NEWS.ru) просто наслаждается. Это пища богов для кишечника, — сказал Башанкаев.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что популярные семена чиа при неправильном употреблении могут спровоцировать острую непроходимость кишечника. Она отметила, что риски возникают, если принимать этот продукт в сухом виде или без достаточного количества жидкости.

До этого врач-гастроэнтеролог Никита Харлов сообщил, что употребление бабл-ти может привести к возникновению безоара в желудке. Он пояснил, что это плотное скопление частично переваренных и непереваренных остатков пищи. Доктор отметил, что есть факторы, которые могут усилить риски образования безоаров. Речь идет о заболеваниях желудка, перенесенных на нем операциях, нарушениях питания.