Диетолог рассказала об опасности популярных семян чиа для кишечника

Популярные семена чиа при неправильном употреблении могут спровоцировать острую непроходимость кишечника, заявила NEWS.ru врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, риски возникают, если принимать этот продукт в сухом виде или без достаточного количества жидкости.

Неправильное приготовление семян чиа, в частности употребление в сухом виде, может привести к острой кишечной непроходимости. Кроме того, их прием может вызывать вздутие, газообразование, запор или диарею при употреблении без достаточного количества жидкости. Семена чиа — это просто добавка, не надо есть их ложками. Рекомендуемая суточная доза — одна или полторы столовые ложки, — пояснила Соломатина.

Она отметила, что для раскрытия всей пользы продукта его необходимо правильно готовить. По словам специалиста, цельные семечки часто проходят через пищеварительную систему без усвоения, поэтому их рекомендуется измельчать перед употреблением.

Семена чиа богаты омега-3 жирными кислотами, которые помогают снизить уровень триглицеридов и «плохого» холестерина. Также в них содержится большое количество клетчатки, однако их важно правильно готовить. Цельные семечки могут проходить через пищеварительную систему, не усваиваясь полностью, поэтому их стоит измельчить. Плюс семена нельзя долго хранить. Поэтому, как только семена размололи, их нужно сразу употребить, — резюмировала Соломатина.

