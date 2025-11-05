Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 12:03

Врач объяснила, какие продукты помогут поддержать иммунитет

Врач Хайкина: осенью нужно есть квашеную капусту и айву

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Квашеная капуста, груша и айва помогут поддержать иммунитет осенью, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина. Она отметила, что сбалансированное питание — основа здоровья.

Квашеная капуста — один из лучших осенних суперфудов. Она содержит пробиотики и витамин С, которые способствуют укреплению иммунитета, — рассказала Хайкина.

Врач отметила, что ферментированные продукты полезны для микрофлоры кишечника. Груша и айва богаты антиоксидантами, которые помогут организму адаптироваться к осенним нагрузкам.

Ранее фитнес-тренер Денис Бекиш рассказал, что супы, орехи и сезонные продукты позволят сохранить энергию в осенний и зимний период. Он отметил, что в эти времена года организм тратит больше энергии, чтобы согреться.

продукты
иммунитет
врачи
осень
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Инсценировавшего свою смерть опасного педофила поймали спустя 13 лет
В США сообщили о проблеме ВСУ с танками
Загородный дом Юрия Николаева достанется его племянникам
Очевидец из России рассказал о последствиях тайфуна на Филиппинах
Mash сообщил о плохом финансовом состоянии экс-возлюбленной Тимати
В Петербурге ребенок пострадал из-за качелей на Морской набережной
Боксера парализовало при подготовке к Олимпиаде
Приготовьте настоящую шурпу из говядины, как это делают на Востоке
Крупнейший итальянский холдинг пожертвовал ВСУ сотни миллионов долларов
Девушка скончалась от удара током в сауне
Взрыв и жуткий пожар. В США разбился самолет: посылка из Киева, погибшие
Лингвист назвал самые популярные слова россиян за последние годы
Названа причина, по которой принц Гарри недоволен Меган Маркл
Названы артисты, которые могут затмить SHAMAN и Гагарину
Эксперт объяснил неспособность НАТО повлиять на испытания «Буревестника»
Стало известно, что могло погубить семью Усольцевых в тайге
Депутат предложил упростить получение соцпомощи для малоимущих
Киносеанс обернулся поражением сетчатки для 32 человек
Обильные осадки и заморозки? Погода в Москве на этой неделе: чего ждать
Магнитные бури сегодня, 5 ноября: что завтра, вспышки максимального класса
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России
Азия

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.