Врач объяснила, какие продукты помогут поддержать иммунитет Врач Хайкина: осенью нужно есть квашеную капусту и айву

Квашеная капуста, груша и айва помогут поддержать иммунитет осенью, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина. Она отметила, что сбалансированное питание — основа здоровья.

Квашеная капуста — один из лучших осенних суперфудов. Она содержит пробиотики и витамин С, которые способствуют укреплению иммунитета, — рассказала Хайкина.

Врач отметила, что ферментированные продукты полезны для микрофлоры кишечника. Груша и айва богаты антиоксидантами, которые помогут организму адаптироваться к осенним нагрузкам.

Ранее фитнес-тренер Денис Бекиш рассказал, что супы, орехи и сезонные продукты позволят сохранить энергию в осенний и зимний период. Он отметил, что в эти времена года организм тратит больше энергии, чтобы согреться.