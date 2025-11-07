Названы последствия уменьшения летних каникул для школьников

Специалисты в области детского здоровья выступили с предупреждением о возможных последствиях сокращения летних каникул, сообщила ТАСС ученый секретарь ФГБНУ, кандидат биологических наук Оксана Адамовская. По ее мнению, продолжительный летний отдых играет важную роль в укреплении иммунной системы школьников.

Сокращение продолжительности летних каникул является нецелесообразным. К концу учебного года у детей накапливается утомление, снижается мотивация получать новые знания. К тому же хорошая погода ухудшает учебный настрой, в мае школьникам хочется гулять и отдыхать, — сказано в сообщении.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что продолжительность летних школьных каникул нужно уменьшить до двух месяцев. Данное предложение аргументировано необходимостью решения проблемы занятости детей в период летнего отдыха.

Ранее врач Ольга Чиркова заявила, что зимой стоит уделить особое внимание включению в рацион жирных сортов рыбы. По ее словам, они богаты витаминами и способствуют поддержке иммунитета.