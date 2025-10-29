Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 05:00

Составлен список продуктов, которые необходимы в холодное время года

Врач Чиркова: жирные сорта рыбы должны занять особое место в зимнем рационе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Зимой стоит уделить особое внимание включению в рацион жирных сортов рыбы, заявила NEWS.ru заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова. По ее словам, они богаты витаминами и способствуют поддержке иммунитета.

В холодное время года наш организм сталкивается с нехваткой света, резкой сменой температур и постоянным риском сезонных инфекций. Чтобы поддержать иммунитет, стоит строить зимний рацион на научной базе. Очень важны источники качественного белка — нежирное мясо, рыба, яйца и творог: они не только дают чувство сытости, но и ускоряют восстановление организма после нагрузок и болезней. Особое место зимой занимают жирные сорта рыбы, такие как сельдь, лосось, скумбрия, именно из них мы зимой получаем витамин D и круглый год — омега-3, — поделилась Чиркова.

Она посоветовала выбирать свежие или замороженные сезонные овощи, такие как капуста, морковь, тыква и свекла, которые сохраняют максимум витаминов даже при долгом хранении. По ее словам, также не надо забывать о цитрусовых, яблоках, киви, хурме и гранате, так как витамин С и антиоксиданты в этих фруктах помогают снизить вероятность ОРВИ.

Полностью исключать из меню углеводы тоже не стоит: цельнозерновые каши, злаки, хлеб из муки грубого помола медленно высвобождают энергию и предотвращают перепады настроения и утомляемость. Регулярно добавляйте в рацион квашеную капусту и другие ферментированные продукты — это пробиотики, которые укрепляют микрофлору кишечника. Не стоит забывать о кисломолочных продуктах, которые заметно уменьшают риск нарушения пищеварения, — добавила Чиркова.

Врач обратила внимание, что зимний рацион должен быть чуть более калорийным по сравнению с летним, чтобы компенсировать повышенный расход энергии. Однако, подчеркнула Чиркова, при этом методы приготовления должны быть щадящими, чтобы не перегружать желудочно-кишечный тракт.

Ранее диетолог Маргарита Королева порекомендовала увеличивать осенью потребление цельнозерновых продуктов, таких как хлеб, каши и орехи. Она также подчеркнула важность включения в рацион сложных углеводов, которые можно найти в капусте, картофеле и зелени.

здоровье
продукты
врачи
советы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дроны-разведчики вычислили и уничтожили ДРГ ВСУ
Юрист раскрыл, за что с Усольцевых могут потребовать компенсацию
К чему снится собственная измена: узнаете, что говорит сонник о предательстве
Депутат рассказал, чем опасен возникший интерес к репетиторам по видеоиграм
«От подвала к подвалу»: как ВС РФ выбивали ВСУ из запорожского села
Чудовищные потери и попытки удержать фронт: успехи ВС РФ к утру 29 октября
Сломанный ноготь во сне: как понять символику сна правильно
Счетная палата выявила недостатки в учете коррупционного имущества
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 29 октября
Украинские дроны попытались атаковать Ставропольский край
Составлен список продуктов, которые необходимы в холодное время года
Полиция ищет сбежавшую лабораторную обезьяну с вирусами
Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Стало известно о чудовищных потерях ВСУ в Красноармейске
Технолог назвала самый универсальный режим стирки
Российская делегация начала работу на АТЭС
Преступники сбрасывали бомбы с беспилотников в фавелах Рио-де-Жанейро
Между Россией и Японией может появиться авиасообщение
В Госдуме рассказали, какие дачные постройки освобождены от налога
Врач ответила, опасны ли содержащиеся во фруктах лектины
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.