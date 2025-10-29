Составлен список продуктов, которые необходимы в холодное время года Врач Чиркова: жирные сорта рыбы должны занять особое место в зимнем рационе

Зимой стоит уделить особое внимание включению в рацион жирных сортов рыбы, заявила NEWS.ru заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова. По ее словам, они богаты витаминами и способствуют поддержке иммунитета.

В холодное время года наш организм сталкивается с нехваткой света, резкой сменой температур и постоянным риском сезонных инфекций. Чтобы поддержать иммунитет, стоит строить зимний рацион на научной базе. Очень важны источники качественного белка — нежирное мясо, рыба, яйца и творог: они не только дают чувство сытости, но и ускоряют восстановление организма после нагрузок и болезней. Особое место зимой занимают жирные сорта рыбы, такие как сельдь, лосось, скумбрия, именно из них мы зимой получаем витамин D и круглый год — омега-3, — поделилась Чиркова.

Она посоветовала выбирать свежие или замороженные сезонные овощи, такие как капуста, морковь, тыква и свекла, которые сохраняют максимум витаминов даже при долгом хранении. По ее словам, также не надо забывать о цитрусовых, яблоках, киви, хурме и гранате, так как витамин С и антиоксиданты в этих фруктах помогают снизить вероятность ОРВИ.

Полностью исключать из меню углеводы тоже не стоит: цельнозерновые каши, злаки, хлеб из муки грубого помола медленно высвобождают энергию и предотвращают перепады настроения и утомляемость. Регулярно добавляйте в рацион квашеную капусту и другие ферментированные продукты — это пробиотики, которые укрепляют микрофлору кишечника. Не стоит забывать о кисломолочных продуктах, которые заметно уменьшают риск нарушения пищеварения, — добавила Чиркова.

Врач обратила внимание, что зимний рацион должен быть чуть более калорийным по сравнению с летним, чтобы компенсировать повышенный расход энергии. Однако, подчеркнула Чиркова, при этом методы приготовления должны быть щадящими, чтобы не перегружать желудочно-кишечный тракт.

Ранее диетолог Маргарита Королева порекомендовала увеличивать осенью потребление цельнозерновых продуктов, таких как хлеб, каши и орехи. Она также подчеркнула важность включения в рацион сложных углеводов, которые можно найти в капусте, картофеле и зелени.