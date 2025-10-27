Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 18:00

Диетолог перечислила незаменимые продукты осенью

Диетолог Королева: осенью в рацион нужно добавить цельнозерновые продукты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В осенний период в рацион рекомендуется добавлять больше цельнозерновых продуктов, например хлеб, каши и орехи, заявила Общественной Службе Новостей диетолог Маргарита Королева. Она посоветовала не забывать о сложных углеводах. Их можно получать из капусты, картофеля и зелени.

Осенью в рацион желательно включать побольше цельнозерновых. Такие продукты являются ценным источником растительной клетчатки, прекрасно питают организм полезными веществами, и после них долго сохраняется чувство сытости, — уточнила Королева.

Помимо этого, в холодное время года организм нуждается в полноценных белках — мясе и птице, а также полезных жирах — растительных маслах и рыбе. Врач также предостерегла от употребления жирной мясной пищи, сладостей и кондитерских изделий.

Ранее диетолог Анна Гордеева заявила, что экспресс-диеты провоцируют серьезный стресс у организма. Она отметила, что такие экстремальные ограничения в питании чреваты отеками, апатией и другими проблемами.

