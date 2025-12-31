Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 07:00

Зелень без сюрпризов: как выгнать микробов и грязь на все 100%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Хотите быть уверены, что зелень на вашем столе не таит скрытых угроз? Обычного ополаскивания под краном тут мало — загрязнения прячутся в самых неожиданных местах. Расскажу, как добиться идеальной чистоты листьев и побегов, чтобы блюда радовали не только вкусом, но и безопасностью.

Чтобы зелень стала по‑настоящему чистой, лучше всего её замочить. Возьмите ёмкость с холодной водой и оставьте зелень на 15 минут — за это время грязь размягчится и отделится от листьев. Для лучшего эффекта добавьте в воду столовую ложку пищевой соды на литр воды: сода поможет убрать остатки удобрений и справиться с микробами. После замачивания обязательно промойте зелень под проточной водой.

Если хотите подойти к делу основательнее, сначала ополосните зелень, потом погрузите в содовый раствор на 15–20 минут, а затем снова промойте. Для белокочанной капусты подойдёт особый способ: подержите её полчаса в солёном растворе (соль уничтожит личинок и бактерии), потом ненадолго опустите в содовый раствор и тщательно сполосните.

Ранее сообщалось, что, если хочется порадовать семью или гостей чем-то красивым и сытным, обратите внимание на тосты из кукурузной поленты. Они выглядят необычно, вкусны и легко готовятся, особенно если приготовить основу с вечера. Этот рецепт подойдет даже для неспешного утра.

Проверено редакцией
Читайте также
Подборка лучших бутербродов на новогодний стол: все, что нужно к напиткам
Общество
Подборка лучших бутербродов на новогодний стол: все, что нужно к напиткам
Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом
Общество
Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом
На скорую руку: готовим салат «Гранатовый браслет» на Новый год
Семья и жизнь
На скорую руку: готовим салат «Гранатовый браслет» на Новый год
8 лучших рецептов тарталеток на новогодний стол! Готовим быстро и недорого
Семья и жизнь
8 лучших рецептов тарталеток на новогодний стол! Готовим быстро и недорого
Никаких мандаринов! Правильные закуски к шампанскому на Новый год
Семья и жизнь
Никаких мандаринов! Правильные закуски к шампанскому на Новый год
кулинария
продукты
зелень
советы
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какую закуску подать к ликеру: искусство идеального сочетания
Герасимов раскрыл, какую задачу поставил Путин перед войсками на 2026 год
На Кубани массово задерживаются поезда из-за поломки состава
Как избежать новых рисков блокировки карт: главное, что нужно помнить
ВС России в щепки разнесли блиндажи ВСУ: новости СВО на утро 31 декабря
Клюквенная шарлотка: ностальгия по ГОСТу в новом исполнении
Мужчина выиграл миллиарды в лотерею и не явился за призом
В русском языке заметили неожиданную тенденцию, связанную с англицизмами
Герасимов рассказал о темпах наступления российской армии в декабре
Герасимов проверил выполнение боевых задач подразделениями «Севера»
В Совфеде раскрыли тайный смысл слов фон дер Ляйен об Украине в ЕС
Стало известно, во сколько обойдется путешествие в «затерянный мир» Сибири
Новые запреты для МФО: чем заменить микрозаймы, где срочно взять деньги
На скорую руку: готовим салат «Гранатовый браслет» на Новый год
Над Подмосковьем сбили десятки БПЛА и один из них упал в деревне
Разгромили 36 блиндажей и ударили пушкой: успехи ВС РФ к утру 31 декабря
Расчеты БПЛА «Молния-2» сорвали подвоз боеприпасов ВСУ у Гуляйполя
Минздрав дал совет по питанию россиянам в новогоднюю ночь
Точный удар ВС РФ разгромил склад боеприпасов ВСУ у Константиновки
Российские артиллеристы сорвали ротацию ВСУ
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.