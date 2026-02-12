Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 14:01

Диетолог назвала главную пользу черной смородины

Диетолог Соломатина: употребление черной смородины предотвращает раннее старение

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Употребление черной смородины за счет содержания антиоксидантов и антоцианов предотвращает раннее старение организма, заявила «Вечерней Москве» диетолог Елена Соломатина. Она отметила, что эта ягода — источник не только полезных веществ, но и витаминов.

В черной смородине, в отличие от других ягод, содержится много витамина C. Биофлавоноиды и антоцианы предохраняют его от окисления и разрушения, поэтому он сохраняет свою антиоксидантную активность. Старение начинается тогда, когда идет нарушение кровообращения, в частности мозга. Антоцианы как раз помогают замедлять эти процессы, — подчеркнула Соломатина.

Помимо этого, антиоксиданты в составе черной смородины затормаживают разрушение клеток, поддерживают кровоток и тем самым предотвращают атеросклероз. Этот продукт также богат пектинами, которые помогают выводить избыток сахара и холестерина. А содержащаяся в ягоде клетчатка благотворно влияет на микробиом, добавила врач.

Ранее диетолог Дарья Русакова заявила, что яблоки, груши, цитрусовые и корнеплоды, в том числе морковь, свекла и пастернак, — важные продукты в зимнем рационе. В холодное время года она призвала употреблять мясо, птицу и рыбу. Такая пища обеспечит организм чувством сытости и энергией.

