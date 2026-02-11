Диетолог перечислила незаменимые продукты в холодное время года Диетолог Русакова посоветовала добавлять в зимний рацион больше яблок

Яблоки, груши, цитрусовые и корнеплоды, в том числе морковь, свекла и пастернак, — важные продукты в зимнем рационе, заявила «Вечерней Москве» диетолог Дарья Русакова. В холодное время года она призвала употреблять мясо, птицу и рыбу. Такая пища обеспечит организм чувством сытости и энергией.

Фрукты и овощи являются хорошим источником энергии. Также полезно добавить в рацион различные виды капусты: белокочанную (в том числе квашеную), краснокочанную, брюссельскую. Это отличный источник витамина C. Желательно включать молочные продукты: творог, яйца — это тоже полезный источник белка, — отметила Русакова.

Специи в рационе позволят согреться и усилить обменные процессы. В частности, имбирь, перец, корица и гвоздика поддержат иммунную систему. Зимой также немаловажно употреблять орехи, семена, сухофрукты — источники магния, полезных жиров и растительного белка. Кроме того, не стоит забывать о крупах и бобовых, которые стабилизируют энергообмен и снабжают организм витаминами группы В.

Ранее диетолог Андрей Бобровский заявил, что в бобовые следует добавлять злаки для альтернативы мясу. По его мнению, полноценное растительное питание основывается именно на грамотном комбинировании продуктов.