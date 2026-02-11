Диетолог дал советы, как правильно заменять мясо на бобовые Диетолог Бобровский: в бобовые нужно добавлять злаки для замены мяса

В бобовые следует добавлять злаки для альтернативы мясу, заявил «Радио 1» диетолог Андрей Бобровский. По его мнению, полноценное растительное питание основывается именно на грамотном комбинировании продуктов.

Получить из бобовых тот же белок, что из мяса, можно, но только если следовать одному правилу — добавлять злаки. Сами бобовые обеспечивают организм высококачественным белком, но в них не хватает аминокислот, — подчеркнул Бобровский.

В качестве здоровых альтернатив мясным блюдам он назвал рис с чечевицей, фасоль в лепешке и нут с кускусом. Врач призвал не искать зарубежные суперфуды, а просто грамотно скомбинировать свой рацион.

До этого Бобровский заявил, что беременным, подросткам и пожилым людям нельзя заменять мясные продукты на бобовые. Аналогичное противопоказание есть и для людей с подагрой, анемией, болезнями почек и ЖКТ.