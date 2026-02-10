Диетолог предупредил, кому опасно заменять мясные продукты на бобовые Диетолог Бобровский: беременным нельзя заменять мясные продукты на бобовые

Беременным, подросткам и пожилым людям нельзя заменять мясные продукты на бобовые, заявил «Радио 1» диетолог Андрей Бобровский. Аналогичное противопоказание есть и для людей с подагрой, анемией, болезнями почек и ЖКТ.

Сегодня замена мяса распространена. Миллионы людей этим занимаются. И бобовые на самом деле обеспечивают организм высококачественным белком. Однако есть важная оговорка: белок бобовых — неполноценный, потому что не хватает аминокислот, — отметил Бобровский.

Он также предостерег от этой альтернативы мясу тех, кто живет в холодном климате или постоянно подвергается тяжелым физическим нагрузкам. Врач добавил, что при полном отказе от мяса необходимо отслеживать уровень витамина B12 и железа в организме.

