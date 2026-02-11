Зимняя Олимпиада — 2026
Где лук растет быстрее: проверяем два способа выгонки и выбираем лучший

Выгонка лука на перо в воде и грунте: какой способ эффективнее
Хотите свежую зелень круглый год, не выходя из дома? Выгонка лука на перо — простой способ получить витаминную добавку к любому блюду всего за пару недель. Весной, зимой или в межсезонье эта техника работает безотказно.

Выгонка лука на перо в воде и грунте — это процесс получения зеленых перьев из луковиц в домашних условиях. Обычно ее проводят с осени до весны, когда свежей зелени в магазинах мало или она слишком дорогая. Перед началом луковицы отбирают (они должны быть плотными, без гнили), обрезают верхушку на 1–1,5 см и замачивают в теплой воде на сутки для пробуждения.

Выгонка лука на перо в воде и грунте: плюсы и минусы

Выращивание в воде — самый популярный метод. Луковицу помещают в стакан или банку так, чтобы вода покрывала донце на треть.

  • Плюсы: не нужна земля, легко контролировать процесс, минимум грязи.

  • Минусы: воду надо менять каждые 2–3 дня, иначе застоится, а перо получится водянистым.

Выгонка в грунте требует подготовки почвы: ее перекапывают, добавляют песок или торф для рыхлости. Луковицы высаживают плотно друг к другу, поливают умеренно теплой водой.

  • Плюсы: перо получается более плотным и ароматным, луковицы реже гниют.

  • Минусы: нужен грунт, горшки или ящики, больше места на подоконнике.

Какой способ эффективнее?

Если вам важна скорость и простота — выбирайте воду. Если цель — качество и вкус зелени, высаживайте в грунт: этот метод считается более эффективным для получения сочного, насыщенного пера. Для тех, кто выращивает лук регулярно и в больших объемах, грунтовая выгонка окупается лучше. Новичкам или для разовой порции зелени к ужину подойдет водный способ — быстро, чисто, без хлопот.

Ранее мы делились секретами огорода на подоконнике.

Виктория Семенова
В. Семенова
