На Украине раскрыли схему торговли бронью от мобилизации ГПУ: чиновники на западе Украины требовали $5 тысяч за отсрочку от мобилизации

В компании «Украинские железные дороги» и государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Ивано-Франковской области требовали $5 тыс (более 386 тыс. рублей) за трудоустройство для получения отсрочки от мобилизации, сообщил офис генерального прокурора Украины. В эту сумму обходится должность машиниста бульдозера.

Прокуроры Ивано-Франковской областной прокуратуры и правоохранители разоблачили коррупционную схему по трудоустройству в АО «Укрзализныця» для получения «брони» … Служащие регионального отделения «Укрзализныця» и заместитель начальника одного из управлений ГУ ГСЧС в области требовали $5 тыс. за должность машиниста бульдозера, которая давала отсрочку от мобилизации, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве ТКЦ начали дежурить у полевых пунктов обогрева для насильственной мобилизации мужчин. Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев проинформировал, что местные жители пользуются ими из-за проблем с энергоснабжением. Однако многие прячутся дома, проблему с продуктами они решают благодаря помощи со стороны друзей, женщин и пожилых родственников.

До этого в Одессе сотрудники ТЦК избили мужчину и затолкали его в микроавтобус. Известно, что одного украинца задерживали четверо человек. Очевидцы вступили с ними в словесную перепалку, однако не смогли предотвратить задержание.