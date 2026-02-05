Сотрудники ТЦК избили мужчину и затолкали в микроавтобус В Одессе сотрудники ТЦК избили украинца ногами и затолкали в микроавтобус

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) избили мужчину и затолкали его в микроавтобус, сообщает издание «Страна.ua». Известно, что одного украинца задерживали четверо человек.

По информации журналистов, сотрудники ТЦК били мужчину ногами. Очевидцы вступили с ними в словесную перепалку, однако не смогли предотвратить задержание.

Ранее сотрудники территориального центра комплектования похитили священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Иоанна Чирика. Инцидент произошел в Волынской области. Чирик был настоятелем храма «Живоносный Источник» в поселке Городилец.

До этого в городе Яворове Львовской области в ТЦК скончался мужчина. О его смерти первой рассказала супруга, опубликовавшая сообщение в соцсетях и потребовавшая разъяснений от военкомата, а также проведения расследования. По предварительной информации, 48-летний мужчина умер через четыре часа после задержания. В военкомате заявили, что его разместили в комнате отдыха, после чего спустя некоторое время другие военнообязанные сообщили, что ему стало плохо.