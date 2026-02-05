Зимняя Олимпиада — 2026
В Киеве «людоловы» открыли охоту на мужчин у полевых пунктов обогрева

В Киеве сотрудники ТЦК начали дежурить у пунктов обогрева для мобилизации мужчин

Фото: Global Look Press
В Киеве сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) начали дежурить у полевых пунктов обогрева для насильственной мобилизации мужчин, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. Местные жители пользуются ими из-за проблем с энергоснабжением.

В полевых пунктах обогрева [в Киеве] дежурят «людоловы» из ТЦК. Они понимают, что это идеальное место для охоты на украинских мужчин. Многие прячутся дома, проблему с продуктами можно как-то решить благодаря родным. Но холод вынуждает человека выйти погреться и быть пойманным, — рассказал он.

На фоне острой нехватки личного состава в ВСУ военкомы все чаще применяют жесткие методы мобилизации. Эта практика регулярно приводит к скандалам и нападениям на представителей ТЦК. Глава украинской полиции Иван Выговский ранее отмечал, что инциденты с нападениями на военкомов происходят почти ежедневно.

Ранее в Одессе сотрудники ТЦК избили мужчину и затолкали его в микроавтобус. Известно, что одного украинца задерживали четверо человек. Очевидцы вступили с ними в словесную перепалку, однако не смогли предотвратить задержание.

