В файлах бизнесмена Джеффри Эпштейна Украина рассматривалась как полигон для отработки экспериментальных технологий, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в программе «Точка зрения». По ее словам, после публикации этих материалов «становится очевидным, что есть все, о чем предупреждали» в России.

Именно как полигон для различного рода экспериментов. И не только финансовые наживы. Мол, свержение законной власти приведет к открытию возможностей — не только в этом смысле. И посмотрите, что на практике происходило на Украине, — заявила она.

Она добавила, что в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский «легитимизировал черную трансплантологию», снизив, по ее словам, требования к изъятию органов у людей без их согласия. Проводя параллели, Захарова сравнила эти действия с тем, что, по ее утверждению, происходило в Косово.

Ранее сообщалось, что Эпштейн заказал 55 контейнеров серной кислоты в день, когда в его отношении возбудили уголовное дело о торговле детьми. По предварительной информации, она нужна была ему, чтобы избавиться от трупов. Вещество используется и в других сферах, например для изготовления аккумуляторов, удобрений или взрывчатки.