12 февраля 2026 в 21:15

В США свернут массовую операцию против нелегалов

Белый дом объявил о завершении масштабной операции против нелегалов в Миннесоте

Администрация президента США Дональда Трампа сворачивает масштабную операцию по задержанию нелегальных мигрантов в Миннеаполисе (штат Миннесота), заявил на брифинге координатор Белого дома по вопросам пограничного контроля Том Хоман. Она проводилась в городе с конца ноября.

На пике в операции было задействовано более 3 тыс. сотрудников правоохранительных органов, включая представителей иммиграционных служб. Однако теперь власти приняли решение существенно сократить присутствие силовиков.

Я предложил сворачивать данную операцию, и президент Трамп согласился, — заявил Хоман на пресс-конференции в Миннеаполисе.

Освободившихся сотрудников планируют вернуть на прежние места службы либо задействовать в других операциях. Нынешнее решение означает практически полное завершение рейда. Ожидается, что из Миннеаполиса выведут до 700 правоохранителей.

Ранее стало известно, что протесты в США вышли на федеральный уровень, перекинувшись на несколько штатов. Беспорядки, которые на протяжении месяца продолжались в Миннеаполисе, теперь фиксируются на улицах Калифорнии.

