Суд огласил приговор пенсионеру, спалившему авто полиции на Арбате

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам заключения пенсионера Ивана Зелинского, признанного виновным в поджоге полицейского автомобиля у отдела МВД на Арбате в декабре 2024 года, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Мужчина действовал по заданию украинских мошенников.

Суд назначил Зелинскому наказание в виде 16 лет лишения свободы, из которых он должен три года провести в тюрьме, а остальную часть — в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на два года, — говорится в сообщении.

Ранее в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края сообщили, что Лазаревский районный суд Сочи отправил 13-летнего шестиклассника в центр временного содержания для несовершеннолетних нарушителей сроком до 30 суток. По данным суда, подросток с января 2026 года планировал совершить террористический акт в здании собственной школы.

Кроме того, суд вынес приговор жителю Ростовской области Николаю Голубову, назначив ему 11 лет лишения свободы и штраф 20 тыс. рублей за совершение террористического акта на объектах железнодорожной инфраструктуры. По данным следствия, в мае 2024 года осужденный вступил в интернет-переписку с неустановленным лицом и согласился за денежное вознаграждение поджечь релейные шкафы на железнодорожных путях в регионе.