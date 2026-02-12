Россиянина осудили за теракт на железной дороге

Суд приговорил жителя Ростовской области Николая Голубова к 11 годам лишения свободы за теракт на железной дороге, передает ТАСС со ссылкой на представителя суда. Кроме того, ему назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.

Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Голубова Николая Алексеевича.<...> Ему назначено наказание в виде лишении свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, со штрафом в размере 20 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Следствие утверждает, что в мае 2024 года обвиняемый начал общение в интернете с неизвестным человеком и принял предложение за вознаграждение совершить поджог релейных шкафов на железнодорожном полотне в Ростовской области. Он облил их воспламеняющейся жидкостью, поджег и снял это на видео. После этого он получил оплату в криптовалюте на общую сумму порядка 35 тысяч рублей.

Ранее в Новосибирской области задержали трех несовершеннолетних по делу о поджоге релейных шкафов. Одному из них в качестве меры пресечения избрали заключение под стражу, а двоим — домашний арест. Происшествие случилось в декабре прошлого года. Тогда молодые люди по указанию неизвестного лица подожгли оборудование на перегоне между станциями Тебисская и Кирзинская Западно-Сибирской железной дороги.