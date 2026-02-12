Школьник планировал теракт и попал под суд Суд Сочи отправил шестиклассника в спеццентр за подготовку теракта в школе

Лазаревский районный суд Сочи постановил поместить 13-летнего подростка в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей сроком до 30 суток, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Согласно материалам дела, ученик шестого класса с января 2026 года готовил теракт на территории своей школы.

Рассмотрев материалы, суд решил поместить несовершеннолетнего в ЦВСНП ГУ МВД России по Краснодарскому краю на срок до 30 суток, — сказано в сообщении.

Заседание проходило в закрытом режиме, решение вступило в силу немедленно. Подросток обсуждал детали и способы совершения преступления с единомышленниками в закрытой группе в Telegram. Там публиковались видео аналогичных преступлений, а также размещались советы и рекомендации по их совершению.

Ранее одногруппник студента, который открыл стрельбу в Анапском индустриальном техникуме 11 февраля, признал свою вину в подстрекательстве к совершению убийства и покушению на убийство. Следствие планирует обратиться в суд с просьбой о его аресте.