12 февраля 2026 в 13:27

Сообщник анапского стрелка сознался в подстрекательстве

Одногруппник стрелявшего в колледже Анапы студента признался в подстрекательстве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Одногруппник студента, который открыл стрельбу в Анапском индустриальном техникуме, признал свою вину в подстрекательстве к совершению убийства и покушению на убийство, сообщили в канале СК России в Мах. Следствие планирует обратиться в суд с просьбой о его аресте.

Признаю [вину в подстрекательстве], — ответил задержанный.

По данным следствия, в ноябре 2025 года подросток сообщил одногруппнику о своих планах напасть на учебное заведение с намерением убить сотрудников и учащихся. Подозреваемый, зная об этом, пытался подтолкнуть его к совершению тяжких преступлений разными методами, включая провокацию.

Ранее в мэрии Анапы сообщили, что преподаватели и студенты действовали по инструкции, которую им предписали на случай подобных ситуаций. Охранник, получив ранение, сумел вызвать спецслужбы и сообщить о происшествии. Преподаватели со студентами успели забаррикадироваться в аудиториях.

До этого сообщалось, что в Анапском индустриальном техникуме в память о погибшем охраннике установили мемориал. Там разместили фотографию мужчины.

Анапа
признание
подстрекательство
стрельба
