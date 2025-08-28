День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 13:49

Лукашенко признался, почему правит авторитарно

Лукашенко: альтернативы авторитарному управлению в Белоруссии пока нет

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что не хотел бы управлять страной авторитарно, сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Однако, как подчеркнул лидер страны, по-другому «пока не получается».

Не хотелось бы управлять авторитарно, по‑диктаторски. Но пока не получается, — признался Лукашенко.

Ранее Лукашенко взял с собой на саммит ШОС в Китай несколько мешков картофеля в качестве дипломатических подарков. Презентабельный урожай сортов «Першацвет» и «Бриз» был выращен в личном подсобном хозяйстве главы государства.

Накануне Лукашенко опроверг слухи о проблемах со здоровьем, распространяемые за границей. Он прошел полное медицинское обследование, включая сканирование мозга, которое показало его отличное состояние. Президент также предложил опубликовать результаты, чтобы прекратить домыслы.

До этого белорусский лидер рассказал о специфике своих отношениях с президентом России Владимиром Путиным. По словам Лукашенко, дружба позволяет им вести прямой и откровенный диалог на любые темы. Он ценит возможность говорить правду, которую российский президент, вероятно, не услышит от других политиков.

Александр Лукашенко
Белоруссия
авторитаризм
признание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США приняли еще одно жесткое решение против мигрантов
Актриса Старшенбаум воссоединилась с сыном от звезды сериала «Диверсант»
Опубликованы кадры спасения туристов от лесного пожара под Геленджиком
В России решили серьезно взяться за гонщиков на питбайках и изменить ПДД
Самойлова поделилась интимными подробностями жизни с Джиганом
Швеция и Финляндия поставили ультиматум НХЛ из-за России
Россиянка заработала почти миллион рублей на несуществующем ребенке
Нутрициолог рассказала, как подготовить детей к новому учебному году
В СПЧ пообещали запретить русофобию в России
Россиян предупредили о риске кражи денег на отдыхе за границей
В Госдуме объяснили важность освобождения Купянска
Бородин ответил Шнурову после матерного послания от бойцов СВО
Российские войска сбили 666-й самолет ВСУ с начала спецоперации
Появилось фото застрявшей в горах альпинистки Наговицыной с травмой
Телефон взорвался в руках у 15-летней девочки
Названа дата эвакуации погибшего в Кабардино-Балкарии альпиниста
Российские военные начали применять систему БПЛА без участия человека
Рабочий из Бурятии едва не погиб, попав под колеса своего же трактора
Батюшка-блогер раскрыл, почему мужчины начинают смотреть футбол и пить пиво
Удар по «Симферополю» стал боевым крещением для российского морского дрона
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.