Лукашенко признался, почему правит авторитарно Лукашенко: альтернативы авторитарному управлению в Белоруссии пока нет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что не хотел бы управлять страной авторитарно, сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Однако, как подчеркнул лидер страны, по-другому «пока не получается».

Не хотелось бы управлять авторитарно, по‑диктаторски. Но пока не получается, — признался Лукашенко.

Ранее Лукашенко взял с собой на саммит ШОС в Китай несколько мешков картофеля в качестве дипломатических подарков. Презентабельный урожай сортов «Першацвет» и «Бриз» был выращен в личном подсобном хозяйстве главы государства.

Накануне Лукашенко опроверг слухи о проблемах со здоровьем, распространяемые за границей. Он прошел полное медицинское обследование, включая сканирование мозга, которое показало его отличное состояние. Президент также предложил опубликовать результаты, чтобы прекратить домыслы.

До этого белорусский лидер рассказал о специфике своих отношениях с президентом России Владимиром Путиным. По словам Лукашенко, дружба позволяет им вести прямой и откровенный диалог на любые темы. Он ценит возможность говорить правду, которую российский президент, вероятно, не услышит от других политиков.