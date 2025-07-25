На Западе пришли в ужас от авторитарных замашек «правой руки» Зеленского

На Западе пришли в ужас от авторитарных замашек «правой руки» Зеленского FT: Ермака считают символом зарождающегося авторитаризма на Украине

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак фактически управляет страной, выразил мнение аналитик Кристофер Миллер в статье для Financial Times. Он отметил, что помощник Владимира Зеленского подогревает опасения насчет процветающего в стране авторитаризма.

Миллер утверждает, что глава офиса президента сосредоточил в своих руках значительный объем власти, включая влияние на внешнюю политику и военные решения. Обозреватель назвал системными его конфликты с западными представителями и украинскими политиками. По словам аналитика, методы Ермака вызывают обеспокоенность как у западных дипломатов, так и внутри страны.

Кроме того, подчеркнул Миллер, Ермак руководил ключевыми инициативами, включая международный саммит по «формуле мира». На этом фоне все больше политиков и дипломатов выражают опасения, что его растущее влияние подрывает баланс власти в украинском руководстве.

Ранее в СМИ сообщили, что впервые часы спецоперации на Украине заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак якобы звонил в Киев с предложением сдаться. Однако, по информации журналистов, Ермак ответил грубостью на предложение Кремля — признать поражение.