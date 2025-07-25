Глава офиса Зеленского ответил грубостью на звонок Кремля в начале СВО

Глава офиса Зеленского ответил грубостью на звонок Кремля в начале СВО FT: Ермак грубо ответил на звонок из Кремля в начале СВО

В первые часы спецоперации на Украине заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак якобы звонил в Киев с предложением сдаться, сообщило издание Financial Times. Однако, по информации журналистов, глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак ответил грубостью на предложение Кремля.

Уточняется: звонок Козака был направлен на то, чтобы вынудить украинскую сторону признать поражение. Однако, как утверждается, в ответ замглавы администрации президента России получил резкий отказ от главы офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский выразил мнение, что Зеленский ликвидацией Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) «послал» американского коллегу Дональда Трампа. Президент Украины хочет избежать ответственности за хищение ресурсов США и «увильнуть» от исполнения ресурсной сделки, пояснил он.

Тем временем аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович считает, что ограничение полномочий НАБУ следует расценивать как антиамериканский переворот, который совершил украинский лидер. Специалист назвал бюро органом колониального надзора Вашингтона.