В Кремле отреагировали на возможные реформы от Козака Пескову неизвестно о реформах, якобы предложенных Козаком

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о разработке экс-заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком предложений по реформированию инвестиционного климата перед уходом с должности. В комментарии РБК он подчеркнул, что не обладает такой информацией.

Не располагаю такой информацией, — сказал Песков.

Немногим ранее The New York Times сообщил, что Дмитрий Козак перед уходом из администрации президента подготовил масштабную программу реформ. Документ предлагает переход к «обновленной демократической модели». Основной акцент сделан на улучшении инвестклимата, а также введении широкой амнистии для осужденных за экономические проступки и неосторожность.

Ранее представитель Кремля заявил, что контакты спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с американской стороной в Майами — это рабочий процесс. По его словам, сейчас важно выяснить, соответствуют ли наработки США с Киевом «духу Анкориджа».