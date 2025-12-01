Песков ответил на вопрос о письме Козака Путину перед отставкой

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не располагает сведениями о письме, которое бывший замруководителя администрации президента Дмитрий Козак якобы направил главе государства Владимиру Путину. Ранее ряд российских СМИ распространил информацию о том, что Козак якобы написал письмо Путину.

Нет. Ничего не известно, — сказал Песков.

Козак покинул свой пост в сентябре. Как сообщал Песков, он подал в отставку по собственному желанию. По данным источников, увольнение связано с его планами перейти на работу в бизнес-сектор.

Карьера Козака в команде главы государства началась в 2000 году, когда он занял пост заместителя, а затем первого заместителя руководителя администрации. В 2004 году Козак перешел в правительство, где занимал ключевые позиции: был полномочным представителем президента в Южном федеральном округе, министром регионального развития, вице-премьером. В 2020 году он вернулся в администрацию президента на должность заместителя Антона Вайно.