РБК: замглавы администрации президента Козак подал в отставку

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак подал в отставку по собственному желанию, сообщает РБК со ссылкой на информированные источники. Как сказано в публикации, соответствующее заявление было написано в минувшие выходные. В Кремле не подтверждали эту информацию.

По данным издания, отставка связана с планами Козака перейти на работу в бизнес-сектор. В среду, 17 сентября, ожидается его прощальная встреча с коллективом администрации президента, где он может официально объявить о своем решении.

Карьера Козака в команде главы государства началась в 2000 году, когда он занял пост заместителя, а затем первого заместителя руководителя администрации. В 2004 году Козак перешел в правительство, где занимал ключевые позиции: был полномочным представителем президента в Южном федеральном округе, министром регионального развития, вице-премьером. В 2020 году он вернулся в администрацию президента на должность заместителя Антона Вайно.

Ранее стало известно, что новое управление может появиться в администрации президента России до конца текущего года. Оно будет отвечать за работу со странами ближнего зарубежья и отдельные аспекты взаимодействия с некоторыми странами Глобального Юга.