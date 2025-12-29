Самая дорогая компания мира купила акции ослабевающего техногиганта

Корпорация Nvidia, являющаяся самой дорогой компанией в мире, совершила крупную инвестицию в своего отраслевого конкурента. Как сообщает телеканал CNBC, производитель графических процессоров приобрел пакет акций корпорации Intel на сумму $5 млрд (392 млрд рублей).

Согласно условиям, Nvidia обязалась заплатить по $23,28 (1800 рублей) за каждую ценную бумагу Intel. По данным CNBC, компания приобрела более 214,7 млн акций.

Для Intel, которая, как отмечает издание, ослаблена в результате ошибочной политики многолетнего расширения производственных мощностей, истощившего ее финансы, подобная инвестиция со стороны лидера рынка крайне важна. Соглашение было анонсировано еще в сентябре.

После совершения сделки акции Nvidia на торгах незначительно снизились, на 1,3%, в то время как котировки Intel практически не изменились. Для Nvidia это возможность усилить свое влияние в отрасли, а для Intel — получить существенный приток капитала в непростой момент.

Ранее сообщалось, что у бренда Intel в скором времени истечет регистрация товарного знака в Роспатенте. В случае если компания не продлит ее действие, она утратит право на использование соответствующего названия на территории России.