Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 23:22

Самая дорогая компания мира купила акции ослабевающего техногиганта

CNBC: компания Nvidia направила $5 млрд на покупку акций Intel

Штаб-квартира NVIDIA в США Штаб-квартира NVIDIA в США Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Корпорация Nvidia, являющаяся самой дорогой компанией в мире, совершила крупную инвестицию в своего отраслевого конкурента. Как сообщает телеканал CNBC, производитель графических процессоров приобрел пакет акций корпорации Intel на сумму $5 млрд (392 млрд рублей).

Согласно условиям, Nvidia обязалась заплатить по $23,28 (1800 рублей) за каждую ценную бумагу Intel. По данным CNBC, компания приобрела более 214,7 млн акций.

Для Intel, которая, как отмечает издание, ослаблена в результате ошибочной политики многолетнего расширения производственных мощностей, истощившего ее финансы, подобная инвестиция со стороны лидера рынка крайне важна. Соглашение было анонсировано еще в сентябре.

После совершения сделки акции Nvidia на торгах незначительно снизились, на 1,3%, в то время как котировки Intel практически не изменились. Для Nvidia это возможность усилить свое влияние в отрасли, а для Intel — получить существенный приток капитала в непростой момент.

Ранее сообщалось, что у бренда Intel в скором времени истечет регистрация товарного знака в Роспатенте. В случае если компания не продлит ее действие, она утратит право на использование соответствующего названия на территории России.

intel
nvidia
акции
покупки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хвалила Путина, мечтала о гражданстве РФ: что связывало Бардо с Россией
«Колоссальная угроза»: в ГД заявили об опасности Зеленского для стран мира
Норвежский гроссмейстер снова не справился с гневом
Три человека погибли в Самаре от острого отравления
Латвия достроила «железный занавес» с Россией
Самая дорогая компания мира купила акции ослабевающего техногиганта
Найдены останки убитых богородским маньяком девушек
«Придется прятаться»: Медведев резко осудил действия Зеленского против РФ
Захарова раскрыла ожидания России от перемирия двух азиатских стран
Сбежавшие из Финляндии политики получили в РФ статус беженцев
Захарова указала на усилия США по урегулированию ситуации на Украине
«Мне это не нравится»: Трамп не поддержал удары ВСУ по резиденции Путина
Минобороны подтвердило отражение атаки БПЛА на резиденцию Путина
Обыграл и взбесил Карлсена: что известно о российском шахматисте Артемьеве
Захарова раскритиковала поддержку Украины со стороны Запада
«Под аплодисменты Запада»: Захарова о терактах Киева
Захарова рассказала о неожиданном адресате угроз со стороны Киева
Атаку на резиденцию Путина сочли провокацией против США
«Совет утвердил»: РЖД об инвестпрограмме на 2026 год
«Зеленский превзошел себя»: Мирошник заявил о попытке сорвать переговоры
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.