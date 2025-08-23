Переговоры Путина и Трампа на Аляске
23 августа 2025 в 04:16

США приобрели долю в 10% в известной технологической корпорации

Трамп: США теперь принадлежит доля в 10% в технологической корпорации Intel

Intel 8080 Intel 8080 Фото: Science Museum/COMC100392/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп объявил в своей социальной сети Truth Social о приобретении государством доли в 10% технологической корпорации Intel. Он подчеркнул, что сделка была достигнута в результате договоренностей с руководителем Intel Патриком Гелсингером.

Согласно заявлению президента, США не производили никаких финансовых выплат за получение пакета акций, текущая стоимость которого оценивается приблизительно в $11 млрд. Трамп охарактеризовал соглашение как взаимовыгодное для американского государства и корпорации.

США ничего не заплатили за эти акции, а их стоимость сейчас составляет приблизительно $11 млрд. Это отличная сделка для Америки, а также отличная сделка для Intel, — отметил политик.

Президент особо обратил внимание на стратегическое значение производства передовых полупроводников и чипов для будущего страны. Получение доли в Intel рассматривается как важный шаг в укреплении технологического суверенитета США и развитии национальной полупроводниковой промышленности.

Ранее сообщалось, что Трамп призвал к отставке гендиректора корпорации Intel. По мнению американского лидера, Лип-Бу Тан может сотрудничать с китайскими фирмами и поэтому находится в состоянии «серьезного противоречия».

