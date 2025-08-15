Правительство США может выкупить долю в Intel Bloomberg: администрация Трампа ведет переговоры о выкупе доли в Intel

Администрация американского лидера Дональда Трампа ведет переговоры о покупке доли в технологическом гиганте Intel, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Сделка должна укрепить производственные мощности компании на территории США и помочь в строительстве производственного центра в Огайо.

Предложение последовало после встречи Трампа и главы Intel Лип-Бу Тана в Белом доме. Условия сделки согласовываются. В случае достижения договоренности глава корпорации, вероятнее всего, сохранит пост, отмечает агентство.

Трамп 7 августа призвал в соцсети Truth Social к отставке гендиректора корпорации Intel. По мнению американского лидера, Лип-Бу Тан может сотрудничать с китайскими фирмами и поэтому находится в состоянии «серьезного противоречия».

Позже в компании заявили, что руководство Intel продолжает контакты с администрацией американского лидера после его призыва к отставке Лип-Бу Тана. Глава компании подчеркнул, что разделяет позицию президента США по приверженности в первую очередь американским интересам и защите экономической безопасности.