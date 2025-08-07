Трамп призвал к отставке главы крупнейшей в мире технологической корпорации Трамп призвал к отставке главы корпорации Intel Лип-Бу Тана

Президент США Дональд Трамп призвал в соцсети Truth Social к отставке гендиректора корпорации Intel Лип-Бу Тана. По мнению американского лидера, глава компании может сотрудничать с китайскими фирмами и поэтому находится в состоянии «серьезного противоречия».

Генеральный директор Intel находится в состоянии серьезного противоречия и должен немедленно уйти в отставку, — написал Трамп.

Известно, что Лип-Бу Тан стал гендиректором компании в 2025 году. Он сменил на этой должности Пэта Гелсингера на фоне финансовых трудностей в компании.

Ранее Трамп принял решение об увольнении руководителя бюро трудовой статистики Эрики Макинтарфер. По информации журналистов, причиной стали опубликованные ведомством «шокирующие» слабые показатели американского рынка труда.

Президент США обвинил чиновницу в манипуляции статистической информацией, однако не привел доказательств в качестве подтверждения своих слов. В тот же день о досрочной отставке объявила член совета управляющих Федеральной резервной системы страны Адриана Куглер.