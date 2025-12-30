Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 03:27

Зеленский расстроился из-за скромного приема на переговорах с Трампом

Telegraph: США унизили Зеленского, встретив его в разы хуже Путина

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети
США продемонстрировали заметную разницу в уровне официальных приемов, оказанных президенту России Владимиру Путину и главе Украины Владимиру Зеленскому, пришло к выводу британское издание The Telegraph. Как утверждает газета, украинский политик был оскорблен и обеспокоен из-за отсутствия помпезной встречи.

Прилет Зеленского во Флориду не сопровождался торжественной церемонией. Это контрастирует с приемом, оказанным президенту России на Аляске в августе, где его лично встречал Трамп на красной ковровой дорожке.

Когда же Зеленский прибыл во Флориду в эти выходные, там не было ни красной ковровой дорожки, ни приветствия даже от рядового американского чиновника. Это несоответствие и хрупкость американо-украинских отношений, которую оно символизирует, не остались незамеченными самим Зеленским, — указано в публикации.

Воскресная встреча Трампа и Зеленского во Флориде, по оценке Financial Times, не оправдала ожиданий украинской стороны. Американский президент, как сообщается, призвал Киев к скорейшему заключению мирного соглашения, чтобы избежать дальнейших территориальных потерь. Кроме того, сама украинская инициатива не содержит конструктивных предложений, а является «медианаступлением», призванным отвлечь внимание от провалов в зоне спецоперации.

Владимир Зеленский
США
приемы
Украина
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

