Глава Intel ответил Трампу на призыв уйти в отставку Intel работает с Белым домом после призыва Трампа к отставке главы компании Тана

Руководство технологической компании Intel продолжает контакты с администрацией американского лидера Дональда Трампа после его призыва к главе компании Лип-Бу Тану покинуть пост, говорится в заявлении на сайте компании. Тан подчеркнул, что разделяет позицию президента США по приверженности в первую очередь американским интересам и защите экономической безопасности.

Мы работаем с администрацией, чтобы урегулировать вопросы, которые были подняты, и гарантировать, что они (сотрудники администрации. — NEWS.ru) владеют фактической информацией, — говорится в заявлении.

Лип-Бу Тан подчеркнул, что Intel играет одну из ключевых ролей в вопросе достижения поставленных Трампом целей. Глава компании добавил, что ценит руководящую роль президента США «в продвижении этих приоритетов».

Лип-Бу Тан стал гендиректором Intel в 2025 году. Он сменил на этой должности Пэта Гелсингера на фоне финансовых трудностей в компании.

Накануне, 7 августа, Трамп призвал в соцсети Truth Social к отставке гендиректора корпорации. По мнению американского лидера, Лип-Бу Тан может сотрудничать с китайскими фирмами и поэтому находится в состоянии «серьезного противоречия».