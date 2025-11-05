Известный инвестор предсказал обвал акций двух IT-гигантов

Инвестор Майкл Бьюрри, известный тем, что предсказал кризис 2008 года, сделал крупную ставку на падение акций двух технологических гигантов, сообщает газета Financial Times. В третьем квартале 2025 года его хедж-фонд Scion Asset Management поставил на обвал акций NVIDIA и Palantir.

Действия фонда Бьюрри вызвали распродажи: в частности, акции разработчика графических процессоров NVIDIA (NVDA) упали на 4%, а бумаги Palantir (PLTR), поставляющей ПО для разведслужб США, подешевели на 8%. Ставка Бьюрри появилась после того, как он опубликовал предупреждение для инвесторов о чрезмерном оптимизме и формировании «пузыря» на американском фондовом рынке. Это произошло на фоне растущих опасений, что бум в сфере искусственного интеллекта искусственно поддерживается волной циклических сделок с участием крупных компаний, специализирующихся на нейросетях.

Ранее россиян заставил акции производителя мяса на растительной основе Beyond Meat взлететь в цене. Дмитрий Семенихин, известный под ником Capybara Stocks, способствовал этому серией постов на форуме Reddit. За три дня стоимость акций увеличилась более чем на 1000%, поднявшись с $0,6456 (50 рублей) до $7,69 (600 рублей).